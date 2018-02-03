الإدارة الأمريكية تواصل الضغط على إيران بفرض العقوبات على حزب الله

واشنطن(صدى):

واصلت الإدارة الأمريكية، إصدار العقوبات ضد حزب الله اللبناني وشركات داعمة له ؛ للضغط على إيران، حيث يتلقى حزب الله النصيب الأكبر من دعم الحكومة الإيرانية.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن العقوبات تستهدف بشكل خاص 6 أفراد و7 شركات مرتبطة برجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة، الذي يشتبه بأنه يمول حزب الله اللبناني، بالإضافة لاعتباره أحد أبرز 5 ممولين للحزب.

وكانت الخزانة الأمريكية وضعت ” طباجه ” على لائحتها السوداء مع الشركة التي يملكها، حيث قامت بإنشاء مشاريع نفطية وتنموية في العراق بهدف تقديم الدعم المالي والبنى التحتية التنظيمية لحزب الله.

يجدر الإشارة إلى أن طباجة يمتلك معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء للعقارات، ولها فروع عدة في لبنان وفي العراق.

ومنذ يونيو (تموز) 2015، وضعته وزارة الخزانة الأمريكية ،وتعتبر هذه العقوبات الأولى ضمن ” موجة ” من العقوبات تستهدف حزب الله بعد إجراء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة لسياستها، حيث أكد مسؤولون أن حزب الله يتلقى القسم الأكبر من تمويله (700 مليون دولار سنوياً) من الحكومة الإيرانية.