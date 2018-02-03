للمشروبات الغازية استخدامات أخرى.. تعرفي عليها

أماني الغامدي(صدى):

تعدّ المشروبات الغازية من اكثر المشروبات طلباً خصوصاً عند تناول الوجبات السريعة، بالاضافة الى كثرة تناولها في فصل الصيف لمحاربة درجات الحرارة العالية والطقس الحار، الا ان أضرار المشروبات هذه كثيرة، سواء صحياً او خارجيّاً، حيث ان كمية السكر الكبيرة الموجودة فيها تسبب تسوس الاسنان، وزيادة الوزن.

لكن للمشروبات الغازية فوائد جمالية كثيرة يمكنك الاستفادة منها على صعيد الشعر او البشرة، حيث أنّ التجارب اثبتت أن المياه الغازية تمنحك بشرة نضرة، نقية ومشرقة طوال الوقت كما انها فعالة لتنظيف الوجه وتضييق المسام، والحصول في المقابل على بشرة مشدودة.

وللاستفادة من هذه الخصائص، عليك ان تضعي الماء الفوار على وجهك والتي بدورها تساهم في تجميع الياف الكولاجين مع بعضها لشدّ البشرة. كما انها تتناسب مع كل انواع البشرة. ولصاحبات البشرة الدهنية والعادية، ينصح ان تضعي المياه الغازية في وعاء ومن ثم تضعي وجهك داخله لحوالي العشرين ثانية.

أما اذا كنت تعانين من بشرة جافة وحساسة، يفضل ان تستخدمي نسب متساوية من المياه المعدنيّة الفوارة والمياه المعدنية العادية لنقع وجهك بها لحوالي العشرين ثانية. لتستفيدي من هذه الخصائص ولك ان تكرري هذه الطريقة مرّتين في الاسبوع.

بالاضافة الى الماء الفوار الغازي، يمكنك استخدام الكولا الغازي، الذي يعمل على اغلاق مسام الشعر ما من شأنه ان يمنحه مظهراً حيوياً، لكن احذري منه لناحية قدرته على جعل الشعر المصبوغ باهت اللون.