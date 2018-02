بالفيديو والصور.. الرئيس ترامب في موقف محرج للغاية بسبب زوجته

وضعت ميلانيا ترامب زوجها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في موقف محرج للغاية أثناء وجودهما معا في مطار بالم بيش الدولي بفلوريدا.، لتظهر محدداً الخلافات السابقة على الساحة.

وظهر الرئيس الأمريكي ينزل من الطائرة وبرفقته نجله بارون وخلفه تسير زوجته ميلانيا، وعندما وصل إلى أسفل درج سلالم الطائرة وجه ترامب نجله إلى موكب الانتظار وظل متوقفا لانتظار زوجته، لكنها لم تلتفت له وتوجهت إلى السيارة للركوب، الأمر الذي وضعه في موقف محرج مع وسائل الإعلام.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تحرج فيه ميلانيا ترامب أمام وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي كشفته وسائل إعلام أمريكية بأن العلاقة بين ترامب وزوجته متوترة للغاية.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr

— George Bennett (@gbennettpost) February 3, 2018