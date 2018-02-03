عضو شورى يطالب بضبط مكبرات الصوت.. ومغردون: الاكتفاء بالآذان والإقامة

نايف السالم(صدى):

علق عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون، اليوم السبت، على رفع بعض المساجد لمستوى مكبرات الصوت بشكل مبالغ فيه ، مطالبًا وزارة الشؤون الإسلامية بضبط المكبرات الصادرة من المساجد.

وأوضح ” السعدون ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه هذا الصوت المرتفع لبعض المساجد يؤثر على المساجد المجاورة، بالإضافة إلى الأطفال داخل البيوت القريبة من المسجد.

وازدادت المطالبات بضبط مكبرات الصوت للمساجد بعد دعوة ” السعدون ” ، حيث قال عضو جمعية علم النفس البريطانية أسامة الجامع ” ليتهم يكتفون فقط برفع الآذان والإقامة “.