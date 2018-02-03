عضو شورى يطالب بضبط مكبرات الصوت.. ومغردون: الاكتفاء بالآذان والإقامة
علق عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون، اليوم السبت، على رفع بعض المساجد لمستوى مكبرات الصوت بشكل مبالغ فيه ، مطالبًا وزارة الشؤون الإسلامية بضبط المكبرات الصادرة من المساجد.
وأوضح ” السعدون ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه هذا الصوت المرتفع لبعض المساجد يؤثر على المساجد المجاورة، بالإضافة إلى الأطفال داخل البيوت القريبة من المسجد.
وازدادت المطالبات بضبط مكبرات الصوت للمساجد بعد دعوة ” السعدون ” ، حيث قال عضو جمعية علم النفس البريطانية أسامة الجامع ” ليتهم يكتفون فقط برفع الآذان والإقامة “.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 3 ساعات
هناك من يسعى لاطفاء نور الله حسبنا الله ونعم الوكيل، لماذا لايسعون الى اسكات المفحطين المزعجين للاطفال والكبار ولماذا لايسعون الى تجريم رافعي صوت المسجلات في الأحياء ولماذا لايسعون الى منع الظواهر السلبية في المجتمع بدلا من منع بركة الحياة وهو سماع ذكر الله جل وعلا، لست والله ملائكيا فكلي عيوب ومعاصي وذنوب الله يتوب علي ولكن الله تعالى يقول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنتم تقولون خففوا وقللوا وهي طريقة ماكرة حتى يتم اخراس مكبرات المساجد ولاحول ولاقوة الا بالله
((دغريري))[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون. .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6239 ] نشر منذ 2 ساعتين
(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) التوبة)
و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) الصف
abdul[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 51 دقيقة
” قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (110) ”
لا اري في الاقتراح اي عيب. فمجرد تحويل صوت المكبرات لداخل المسجد اثناء الصلاة لا يعني حرمان المصلين من السماع لتلاوة الامام. الصلوات الجهرية ستظل جهرية وبالمكرفون دون تداخل اصوات الائمة ببعضهم.