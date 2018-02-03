في ذكرى وفاتها.. لحظة هزت شموخ ” أم كلثوم ” ووثقتها عدسات الكاميرا

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت كوكب الشرق ” أم كلثوم ” أحد أساطير الغناء في العالم العربي، خلال مسيرتها المهنية والفنية إلى العديد من المواقف المحرجة والتي تم توثيقها على شاشات التليفزيون ومقاطع الفيديو والصور.

ومن أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها كوكب الشرق، اندفاع أحد معجبيها الجزائريين ناحيتها أثناء الغناء على المسرح في احد حفلاتها الغنائية على مسرح الأوليمبا في العاصمة الفرنسية باريس، ليمسك قدميها وأخذ يقبلهما.

وحاولت أم كلثوم في رد فعل سريع منها إبعاد هذا المعجب عنها لكنها سقطت على الأرض، في الوقت الذي قرر مصورها الخاص تسجيل هذا الموقف كسبق صحفي لصالح المؤسسة الصحفية التي يعمل لها وتم نشر اللقطة.

يُذكر أن اليوم يصادف ذكرى رحيل كوكب الشرق عن العالم، والتي كانت تعتبر كنزًا طنيًا لمصر تلعب دورًا كبيرًا في شحن الهمم وقت الهزائم، وكانت هذه الحفلة بعد هزيمة الجيش المصري في 5 يونيو عام 1967م.