3 إشارات إذا رأيتها في طبلون السيارة عليك التوقف عن القيادة فورا

متابعات(صدى):

كثير من الناس يتجاهلون إشارات التحذير عند رؤيتها بعدادات قياسات السيارة، ما ينتج عن ذلك مشاكل باهظة التكلفة هُم في غنى عنها.

هكذا إشارات موجودة لسبب، وإذا ما رأيتها فذلك يعني أن هنالك خطباً في سيارتك يجب التصرف حياله على الفور، وهنا سنستعرض أبرز 3 إشارات وأسباب إضاءتها وماذا يجب أن تفعل حيالها وكذلك ماذا سيحدث إذا اخترت تجاهلها.

1) ضغط الزيت

لماذا هي مضاءة: ظهور هكذا تحذير لـ 1-2 ثانية عند تشغيل السيارة ثم اختفاؤه يشير إلى أن المحرك اكتشف بأن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمنة، وربما هنالك تسرب بالزيت أو مشكلة ما بمضخّته.

ما عليك فعله: أوقف سيارتك بأقرب وقت وأغلق المحرك وتفحّص دليل المالك لمزيد من التعليمات، وبإمكانك إضافة زيت للمحرك ومتابعة قيادة السيارة بحذر ولكن ننصحك بالتوجه بأقرب وقت إلى ورشة لفحص السيارة.

ماذا يحدث إذا تجاهلتها: مكونات هامة بالمحرك ستتضرر وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى تعطله تماماً عن العمل، حيث أن قيادة السيارة لبضعة دقائق بدون ضغط زيت ملائم قد يعرضها إلى كارثة.

2) ارتفاع حرارة المحرك

لماذا هي مضاءة: ذلك يعني أن مقياس سائل التريد في منطقة الخطر الحمراء، ما يعني بأن درجة حرارة محركك تعدت الحدود الآمنة، وذلك قد يكون سببه تسرب سائل التبريد أو وجود فقاعة هواء في نظام التبريد، أو أن مضخة التبريد تواجه فشلاً ما أو حتى كنت تقود السيارة تحت أشعة شمس حارقة.

ما عليك فعله: توقف على جانب الطريق بأسرع وقت ممكن، وتريّث قليلاً قبل إيقاف تشغيل المحرك ذلك لأن مروحة التبريد تحاول تبريده، وتفقد دليل المالك لمزيد من التعليمات.. ولكن إذا ما اكتشفت علامات على تسريب بسائل التبريد أو شممت رائحة ما أو ظهر غبار بأسفل غطاء المحرك، فبهذه الحالات عليك إيقاف تشغيله فوراً، خلاف ذلك يمكنك تزويد المحرك بالماء والمضيّ قدماً في طريقك ولكن أفضل خيار هو أخذ السيارة إلى أقرب ورشة لإصلاحها.

ماذا يحدث إذا تجاهلتها: متابعة القيادة مع ارتفاع حرارة المحرك يعني أن هنالك أضراراً عميقة ستحدث سريعاً بالمكونات الداخلية أسفل الغطاء وأبرزها تلف رأس السلندر، وحتى تلف المحرك بالكامل.

3) الفرامل

لماذا هي مضاءة: هنالك عدة أسباب لتفعيل تحذير الفرامل بينها مشكلة في الإضاءة الخلفية للفرامل وضعف عام أو تعطل كامل بالفرملة.

ما عليك فعله: عليك أن تفترض أن الفرامل لا تعمل مطلقاً بهذه الحالة، وبذلك قُم بتفعيل أضواء الخطر وحاول أن تركن بأسرع وقت في أكثر منطقة أماناً بالطريق، ثم اطلع على دليل المالك لمزيد من التفاصيل.

بمجرد أن تتوقف، قم بفحص سائل الفرامل ولا تستكمل قيادتك قبل أن تتأكد من أن مستواه لا يزال آمناً، ما يشير وقتها إلى كون أن هنالك مشكلة بمستشعر نظام منع انغلاق الفرامل ABS أو مشكلة باللإضاءة الخلفية للفرامل.

التوقف ليس اختياراً في هذه الحالة، ولذلك ينصح السائقون بأخذ أقصى درجات الحيطة قبل متابعة قيادة السيارة وقراءة دليل المالك لأنه تكون به كثير من التفاصيل بهذا الشأن، وإن لم تستطع تحديد سبب المشكلة فعليك أخذها إلى قرب ورشة لإصلاحها، وهو خيار بلا شك أفضل من التعرض إلى حادث.