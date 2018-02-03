” يوتيوب ” يوفر خدمة جديدة لمواجهة اتهامه بـ ” غياب الشفافية “

أماني الغامدي(صدى):

يطرح موقع نشر مقاطع الفيديوهات الشهير ” يتوتيوب ” خدمة جديدة لمستخدميه، يوفر من خلال تنبيهات للمستخدمين عن عرض نوعية معينة من الفيديوهات.

وأوضح الموقع أنه سيوفر تنبيهات لكل مستخدميه عند عرض أي مقاطع فيديو من إنتاج أي جهة حكومية، أو تتلقى دعمًا حكوميًا، ما يساعد متابعيه في التعرف على مصدر المحتوي الإخباري المنشور ويتيح لهم حرية الاختيار في المشاهدة من عدمها.

وأضاف أن التنبيه سيتضمن إمكانية نقل المستخدم للتعرف على الناشر ومصدر المحتوى عبر موقع ” ويكيبيديا ” ، لافتًا إلى أن الإشعار الجديد سيعمل في أسفل أي مقطع فيديو بصورة واضحة.

يُذكر أن ” يوتيوب ” تعرض للعديد من الانتقادات حول غياب الشفافية بشأن سياسات النشر، وهو ما دفعه إلى تقديم هذه الخدمة.