” مستشار قانوني ” : العقوبة المتوقعة تجاه عريس ” جدة ” السجن أو الغرامة

نايف السالم(صدى):

قال المحامي والمستشار القانوني، عبد الكريم القاضي، أن العقوبة المتوقعة تجاه عريس كورنيش ” جدة ” ، الذي تجول مع زوجته بفستان الزفاف والشاب، والفتاة الراقصين في ” أبها ” السجن والغرامة.

وأوضح ” القاضي ” ، أن الظهور في الأماكن العامة باللبس غير المحتشم، ومخالفة العرف والآداب العامة، مخالفة ظاهرة، حيث تقوم جهات الضبط بإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وإحالة الاتهام للمحكمة الجزائية؛ لتزيل العقوبة التقديرية على المتهم بما يتناسب مع تأديبه وردعه.

مشيرًا إلى أنه طرح خلال الفترة القادمة، مشروع نظام حماية الذوق العام، بمجلس الشورى، يتضمن السجن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال، ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، ومما شمله المشروع إقامة الاحتفالات الصاخبة، بطريقة تسبب أو يحتما أن تسبب إزعاجًا للمجاورين والعابرين.

يُذكر أن العقوبة المتوقعة، تجاه الشاب والفتاة اللذين قاما بالرقص في شارع الفن بمدينة ” أبها ” ، بعد صدور التوجيهات بالقبض عليهما، فهي عقوبة تعزيزية، السجن أو الجلد أو بهما معًا، حسب اجتهاد القاضي بعد انتهاء التحقيق مع الأشخاص المتهمين لدى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية، لتنزيل العقوبة على المتهم.