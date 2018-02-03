ضبط مغربي بعد قيامه بتصوير دوريات أمنية في محايل

علي العنزي(صدى):

نجحت الدوريات الأمنية، في ضبط وافد عربي؛ إثر قيامه بالتقاط صورًا لعناصر الأمن المتواجدة بجوار أحد الجوامع.

وقالت مصادر إن الوافد في العقد الثالث من عمره، ويحمل الجنسية المغربية، وقام بتصوير الدورية الأمنية المكلفة بالوجود جوار أحد الجوامع بحي الضرس بمحايل، بالإضافة لتصوير الجامع وسيارات المصلين في أثناء أداء صلاة الجمعة، أمس، لأهدافٍ غير معلومة.

وأشار إلى أنه تم إشعار النيابة العامة؛ تمهيداً لإحالته إليها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.