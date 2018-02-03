غوارديولا: لايجب على اليونايتد التخلي عن المنافسة الأن

طلال الغامدي(صدى):

طالب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، غريمه مانشستر يونايتد بعدم التخلي عن فرصتهم في اقتناص لقب الدوري.

وقال ” غوارديولا ” : ” في كرة القدم وفي الرياضة أي شيء ممكن أن يحدث، اليوم أداؤك جيد وغداً سيء، الشيء الأهم الذي فعلناه هو التركيز، حسب تجربتي فإنه يتعين علينا الاستعداد لأي شيء حتى تحسم الأمور “.

وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات ، البرتغالي جوزيه مورينيو،، الذي أقر بضياع فرصة فريقه في التتويج هذا الموسم أمس الجمعة، بينما يتخلف فريقه بفارق 15 نقطة عن صاحب الصدارة قبل آخر 13 جولة من الموسم.