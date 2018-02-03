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أجمل 12 صورة لفتيات بالحجاب بمناسبة اليوم العالمي

أجمل 12 صورة لفتيات بالحجاب بمناسبة اليوم العالمي
متابعات(صدى):

بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات والدعوة إلى احترام عقيدتهن واختيارهن ، احتفلت 140 بلد بإحياء فعاليات يوم الحجاب العالمي .

حيث تدور فعاليات اليوم حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني.

وتم الاحتفال بــ ” اليوم العالمي للحجاب ” لأول مرة في عام 2013، وتعود الفكرة إلى الناشطة الاجتماعية ناظمة خان التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية.

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 2 ساعتين

متبع هوى النفس وانا اختس

الله المستعان❤️

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