أجمل 12 صورة لفتيات بالحجاب بمناسبة اليوم العالمي
بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات والدعوة إلى احترام عقيدتهن واختيارهن ، احتفلت 140 بلد بإحياء فعاليات يوم الحجاب العالمي .
حيث تدور فعاليات اليوم حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني.
وتم الاحتفال بــ ” اليوم العالمي للحجاب ” لأول مرة في عام 2013، وتعود الفكرة إلى الناشطة الاجتماعية ناظمة خان التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية.
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
هل هذا حجاب متبع الشرع أم متبع هوى النفس!!!!!!!!!!!
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 2 ساعتين
متبع هوى النفس وانا اختس
الله المستعان❤️