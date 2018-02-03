” صديق الكهرباء ” .. مفهوم جديد لـ ” التطوع ” في أي وقت ومن كل مكان

سعيد العجل(صدى):

أشاد عدد كبير من ضيوف وزوار المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع ببرنامج ” صديق الكهرباء ” الذي أطلقته الشركة السعودية للكهرباء ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الالكترونية ونجح في جذب آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين على مدار السنوات الماضية، وتشجيعهم على المبادرة والإبلاغ عن أي ملاحظات تخص السلامة الكهربائية في جميع مناطق ومدن وقرى المملكة، من خلال طريقة سهلة ومُيسرة تتمثل في إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب إلى رقم (0533991100) أو حساب صديق الكهرباء على موقع تويتر (@alkahrabafriend).

وكانت “السعودية للكهرباء” قد وقعت في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية تعاون مع جمعية العمل التطوعي بهدف إقامة مركز متخصص في مجالات العمل الاجتماعي والتطوعي، والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة، وتقديم الأبحاث والدراسات والاستشارات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وخدمات التدريب والتطوير، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ونشرها بين الشباب.

كما كرم المُنتدى الذي يُعقد على مدار يومين في مدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، الشركة السعودية للكهرباء، نظير جهودها في مجال العمل التطوعي ومشاركتها ورعايتها للمنتدى، حيثُ تسلم درع التكريم ممثلاً للشركة الأستاذ سعد بن عبد الرحمن الخميس مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالنيابة.

من جهته عبر الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بـ ” السعودية للكهرباء ” عن سعادته بتكريم الشركة من قبل المنتدى السعودي لأعمال التطوع في دورته الأولى، مؤكداً أن برنامج ” صديق الكهرباء ” حقق نجاحاً باهراً ليس فقط فيما يخص مجال السلامة الكهربائية، ولكن في حث وتشجيع المواطنين على المشاركة والتفاعل، وأن البرنامج يؤسس لنوع جديد من التطوع، لا سيما وأن المُبلغ قد لا يستغرق أكثر من دقيقة، ولا يحتاج سوى إلى تصوير الملاحظة بجواله وإرسالها مع الموقع عبر الرقم المخصص، ليتم على الفور التعامل معها من قبل الفرق الفنية المتخصصة، وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Strars) الذي تطبقه الشركة.

المهندس أسامة بن منصور الخالدي، رئيس مجموعة القنوات الرقمية بالشركة السعودية للكهرباء أكد أن التقارير الفنية الخاصة ببرنامج ” صديق الكهرباء ” أظهرت أن المتطوعين للإبلاغ عن ملاحظات السلامة الكهربائية ينتمون إلى جميع مناطق ومدن وقرى المملكة، وأن هناك تزايد واضح في الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية المبادرة والمشاركة مع المختصين بالشركة في تطوير الخدمة الكهربائية.

وقال الخالدي، خلال استعراضه ورقة عمل بالمنتدى تحت عنوان ” صديق الكهرباء.. مفهوم جديد للتطوع ” ، إن الشركة نجحت بفضل توظيف التقنيات الحديثة ومبادرة هؤلاء المتطوعين في معالجة ملاحظات كثيرة في مواقع مختلفة، سواء في مكان عمل المُبلغ أو الشوارع والأماكن العامة أو بالقرب من موقع سكنه، مشدداً على أن سرعة تفاعل القنوات الالكترونية للشركة والفرق الفنية المتخصصة مع رسائل المتطوعين ساهمت في تشجيعهم على المزيد من التعاون والتفاعل بجميع أرجاء المملكة.

يُذكر أن الاتفاقية التي وقعتها ” السعودية للكهرباء ” وجمعية العمل التطوعي تهدف أيضاً إلى اعتماد متطوعي الشركة على المستوى الوطني والدولي ضمن برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وكذلك اعتماد الشركة كعضو في ” لقاء ناسق ” لتطوير العمل التطوعي في المملكة، إضافة إلى تدريب عدد من منسوبي الشركة علي برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي، وذلك بعد اعتماد وتدريب عدد من المدربين المؤهلين لتقديم برامج الرخصة.