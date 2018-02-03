برنامج ” عزم للتمكين ” يؤهل 25 شابا أنهوا برنامجهم التأهيلي بالخبر

نايف السالم(صدى):

أختتم 25 شاباً باحثاً عن العمل يمثلون المجموعة الأولى من برنامج ” عزم للتمكين ” لتأهيل الباحثين عن العمل برنامجهم التدريبي أمس، الذي أطلقته لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الخبر الجنوبية ” إشراق ” بدعم من شركة أرامكو السعودية.

وأوضح المشرف العام على البرنامج خالد البلاهدي, أن البرنامج يستهدف 100 شاب من أحياء الثقبة وإسكان الخبر حيث تم تقسيمهم على أربع مجموعات مع وجود قائمة احتياطية، مشيراً إلى أن الشباب المشاركين في المجموعة الأولى أبدوا الكثير من الحماس والعزم على الخروج بنتيجة إيجابية خصوصاً مع وجود فرص وظيفية تم توفيرها من عدد من الشركات.

وبين أن اللجنة نسقت مع بعض الشركات لتوفير وظائف برواتب مجزية، كما أن هناك تجاوب كبير حيث تم الترتيبات النهائية لتأمين المجموعة الأولى البالغ عددهم 25 شاباً بوظائف في إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة الشرقية، مفيداً أن القائمين على البرنامج عملوا على استهداف الوظائف ذات المستوى الجيد لتضمن للشاب الأمان الوظيفي والاستدامة والتدرج وإمكانية النمو المهني فيها، كما عملت على استبعاد بعض الوظائف ذات المرتبات المتدنية والوظائف التي لا تضمن له الاستمرار أو التغيير والنجاح.