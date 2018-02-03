للتهرب من العقوبة.. لاعب الأهلي المصري الهارب يدعي الجنون

نواف السالم(صدى):

في واقعة غريبة من وعها، قام لاعب الأهلي المصري الهارب سليمان كوليبالي، بادعاء أنه يعاني من مرض نفسي؛ من أجل عدم تنفيذ العقوبة التي تعرض لها ؛ جراء هروبه من النادي دون سابق إنذار.

وكشفت مصادر أن اللاعب الإيفواري قام ببعث مستندات طبية للمحكمة الرياضية الدولية، تؤكد إصابته بمرض نفسي تعرضه له في 2015، وعلى الرغم من علاجه ، إلا أن المرض أصابه مرة أخرى حسبما زعم خلال فترة لعبه للأهلي.

وفي هذا السياق قالت إدارة نادي الأهلي المصري إنه تم إرسال بإرسال تقرير شامل بعدد المباريات الرسمية التي شارك فيها، وتسلمه كل مستحقاته المالية من النادي، وهو ما يؤكد أنه كان في كامل قواه العقلية طوال مدة وجوده في مصر.