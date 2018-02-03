طبيبة ألمانية: تدريب الجهاز المناعي على مسببات الحساسية يبدأ ” مبكرا “

برلين(صدى):

أكدت ” يانا فيتا ” ، رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى هامبورج الجامعي، في ألمانيا، أن الجسم يعتاد على الحساسية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك في إطار العلاج المناعي المحدد، حيث يمكن حدوث ذلك مع حساسية حبوب اللقاح أو حساسية سم الحشرات.

وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه بالنسبة للأطفال، فإن عملية تدريب الجهاز المناعي على مسببات الحساسية تبدأ مبكراً، بتغذية الرضع أربعة أشهر بالرضاعة الطبيعية، ثم إدخال الأطعمة المكملة لحليب الأم بدايةً من الشهر الخامس.

كما لفتت الطبيبة إلى ضرورة الامتناع عن الطعام الواحد، والمبالغة في حماية الطفل من الجراثيم، مشيرة لدور الجهاز المناعي لدى الإنسان في حماية الجسم من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية والجسيمات الغريبة، وقدرته على التعرف على مسببات الأمراض مثل الميكروبات والفيروسات الذي بإمكانه القضاء عليها.