نظام جديد لتزويد الطائرات بالوقود جوا

واشنطن(صدى):

أوضحت مصادر، أن طائرات النقل المحدثة إيل – 78 – 2 ” إيل 78 م د – 90 أ ” ؛ ستزود بنظام تحكم آلي؛ لضخ الوقود جوًا لطائرة أخرى، وأن التحكم سيتم عبر شاشة طاقم القيادة.

وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد؛ لتزويد الوقود جوًا، قد اجتاز جميع مراحل الاختبار على الأرض، وأن اختباره في الجو، سوف يتم على طائرة نقل الوقود ” ايل-78- 2 ” الحديثة التي نفذت طلعتها الأولى، يوم 25 يناير الماضي.

كما ذكرت أن الآلية الجديدة، تتحكم بتنفيذ عدة عمليات في آن واحد، بما يشمل وضعية الطائرتين، الناقلة للوقود والمتزودة، أثناء عملية الاقتراب والالتحام بين خرطومي الطائرتين.

يُذكر أنه في حال الأخذ بهذا النظام الجديد، سُيجري تسهيل إعادة تزويد الطائرات بالوقود في ظروف الطيران، اعتمادًا على المعلومات التي جمعها الكمبيوتر ومقارنتها في حينها، وتقديم الخيار الأكثر ملائمة للطيارين، بما يضمن سلامة تنفيذ هذه العملية في الجو.