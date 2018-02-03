مصر: ضبط خلية إرهابية تخطط لأعمال شغب وعنف خلال الانتخابات الرئاسية

القاهرة(صدى):

ضبطت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، عددا من الكوادر الإرهابية بينهم مسؤول الحراك الثوري التابع لجماعة الإخوان بمحافظة الشرقية، قبل عقدهم اجتماعًا تنظيميًا للإعداد لأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الوزارة أن الكوادر الإرهابية اتخذت من أحد الاوكار بمنطقة أحمد كامل في منطقة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مقرًا لعقد اجتماعاتهم التنظيمية.

وأضافت أنه تم ضبط القيادي الإخواني فتحي عبدالحميد حسين و4 من كوادر الجماعة، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي بقيمة 2000 دولار أمريكي و41000 جنيه مصري و2 جهاز لاب توب وسيارة ماركة هيونداي ماتريكس، وبعض الأوراق التنظيمية التي تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة.