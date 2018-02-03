بالفيديو.. مذيعة تقدم مليون دولار مكافأة لجمهورها

واشنطن(صدى):

أثارت مقدمة البرامج الأميركية، إلين ديجينيريس، ضجة واسعة في أمريكا ، عقب مكافئتها لمشاهديها بهدية غير اعتيادية، وهي منحهم مبلغ مليون دولار أميركي.

وأشارت إلين في أحدث حلقات برنامجها ” ellen ” ، أمس الجمعة إلى أنها قررت أن تمنح ذلك المبلغ لهم، في مقابل قيامهم بأفعال طيبة وخيرية، والتي بلغ عددها مليون فعل.

وذكرت إلين أن المليون دولار تم توزيعها على المشاهدين، بالتعاون مع شركة حبوب الإفطار “تشيريوس”.

وفاجأت إلين مشاهديها في الاستوديو بمبلغ المليون دولار، عندما طلبت منهم أن يحصل كل منهم على علبة من حبوب الإفطار المتواجدة أسفل كرسيه، وعندما أخذوها، أخبرتهم بأنهم سيحصلون على مليون دولار بالمناصفة فيما بينهم، وهو ما جعلهم يصرخون ويهللون من السعادة.

وقالت إلين إنه من بين مشاهديها الذين قاموا بأفعال طيبة، هو تبرع معلمة بكليتها لوالدة أحد تلاميذها، وآخر استقال من عمله، من أجل افتتاح ملجأ لحيوانات المزرعة.