مفتي الشيشان: المملكة تقف مع جميع الدول في مكافحة الإرهاب والتطرف

نايف السالم(صدى):

أكد مفتي جمهورية الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان الشيخ صلاح ميجييف, على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الاسلام والمسلمين وخاصة فيما يتعلق في مكافحة الارهاب والتطرف .

وقال في تصريح له أثناء زيارته للمملكة ضمن ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة: إن الشيشان تضررت من الأعمال الإرهابية والمتطرفة أعواماً عديدة لذى يجب علينا ان نتعاون ونتكاتف للقضاء عليه بشكل نهائي.

وأضاف الشيخ صلاح ميجييف أن العلاقة بين المملكة والشيشان وثيقة وكبيرة وأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة لجمهورية روسيا خير شاهد على ذلك, منوها بالزيارة التي كان لها الأثر الكبير وما تمت خلالها من اتفاقيات لتعزيز تلك العلاقات بين البلدين وخاصة ما يخدم العمل الإسلامي لما تملكه المملكة من خبره في هذا المجال كونها بلد الحرمين وما تتميز به من وجود علمائها الاجلاء .

وعد الشيخ صلاح برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من البرامج التي تهدف إلى تغرس المحبة والاخوة والتواصل بين المسلمين في جميع انحاء العالم، مثمنا ما لمسه وشاهده من حفاوة في الاستقبال وحسن ضيافة من قبل القائمين على البرنامج.

وفي ختام تصريحه دعا مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صلاح ميجييف, المولى عز وجل أن يوفق حكومة المملكة العربية السعودية لكل ما يحبه ويرضاه، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان وأن يجزيها خير الجزاء على كل ما تقدمة للإسلام والمسلمين.