” الدفاع المدني ” يحذر من الأمطار و العواصف في ” جازان “

تركي السالم(صدى):

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، صباح اليوم السبت، بالمواطنين توخي الحذر والحيطة تجاه موجات العواصف والأمطار التي شهدتها المنطقة منذ صباح اليوم، خاصة في المناطق المفتوحة.

حيث شهدت مدينة ” جازان ” منذ بداية صباح اليوم، تساقط أمطار تتراوح ما بين المتوسطة والخفيفة، وذلك في المحافظات الجبلية، وكذلك موجة غبار مصحوبة برياح استمرت عدة ساعات، وشملت عدداً من المحافظات والمراكز.

كما حذّرت ” المديرية ” من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، مطالبة المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني،لافتة لأن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي ربما تنتج عن هطول الأمطار.