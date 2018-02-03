بالفيديو.. تطبيق قرار ” تنظيم خروج الطالبات ” يثير جدل واسع

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت جامعة ” الطائف ” مؤخرًا، قرار بتطبيق سياسة موحدة بين الطلاب والطالبات، بشأن الخروج من الحرم الجامعي، دون تقييد لحركة الطلبة وحريتهم في التنقل، مما أثار نقاشًا حادًّا بين كاتبة الرأي الدكتورة لمياء الإبراهيم، والكاتبة الصحفية منيرة المشخص.

وفي هذا السياق، انحازت الدكتورة لمياء الإبراهيم ، خلال لقائها ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ؛ لدعم القرار وتأييده؛ حيث رأت أن القرار يؤكد أن هذه السنوات سنوات ذهبية للمرأة وعهد تمكينها، مشيرة إلى أن هذا التمكين بدأ بالتدرج بمواقف مختلفة ومنها القرار السامي من خادم الحرمين، بعدم صدور أية قرارات فيها، تتعارض إذا لم تكن تدعم بقرار سامٍ، ومن ضمنها قرار جامعة الطائف.

وعلى صعيد آخر، أبدت الكاتبة الصحفية منيرة المشخص، تعجّبها من أن تبدأ جامعة الطائف، بتطبيق هذا القرار على الرغم من أن جامعة الملك سعود في الرياض، هي من أصدرت القرار أولًا، كما أعربت عن تحفظها على هذا القرار؛ قائلة: ” هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه، ويسمح بخروج الطالبات بجميع المراحل ” .

يُذكر أن جامعة الطائف، كانت قد أصدرت القرار، موضحة أنه جاء استنادًا إلى الأمر السامي المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.