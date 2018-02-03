الشيخ صالح المغامسي يوجه نصيحة لمن يطالبون بعدم إغلاق المحال وقت الصلاة
وجه إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي نصيحة لمن يطالبون بعدم إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.
وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر” هذه نصيحة محب لمن يطالبون بألا تغلق المحّال التجارية وقت الصلاة : لا تلقوا اللّهَ تعالى بهذا العمل”إني أخافُ عليكم يَوْمَ التناد ،الصلاة أعظم وأجل شعائر الدين وما ارتبط بها فهو منها “.
صلاح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
اغلاق المحلات وقت الصلاة ما انزل بها من سلطان حيث لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة مايأمر بذلك.
رشيد[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 4 ساعات
يا صلاح أصلحك الله الشيخ يقول ( الصلاة أعظم وأجل شعائر الدين وما ارتبط بها فهو منها ) ما ذاتقول له ؟
المر[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 4 ساعات
صلاة الجماعه واجب وفضيله اما المحلات هذه بامر السلطه هي تحدد وفت الغلق والفتح عندك دول كثيره الساعه 9 مساء تقفل المحلات والاسواق ولاحد يقدر يشتغل والا يفتح
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
قال تعالى:(رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتآء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار*ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشآء بغير حساب)سورة النور آية٣٧-٣٨ اللهم إجعل همنا رضاك والجنة.
abdul[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولكن يا شيخنا ما علاقة الصلاة بإغلاق المحلات. يمكن صاحب المحل يصلي وزوجته او بنته او العامل يظل فاتحا الدكان. وبعد ان يحضر صاحب المحل من الصلاة تصلي الزوجة او البنت او العامل. وقد سمعنا- وما رأينا – عن المنكرات التي تُرتكب داخل المحل بين العامل والزبونة وقت اغلاق المحل للصلاة. او حتي بين العامل والعاملة في نفس الدكان. ثانيا. يمكن تقصير الفترة بين الاذان والاقامة لخمس دقائق فقط . ثالثا يمكن توحيد الصلاة في بعض الاوقات لتأديتها معنهاية الدوام ، مثل صلاة الظهر تقام الساعة الواحدة في جميع اسواق المملكة مع وقت الاغلاق للغدا والقيلولة لان وقت الظهر ممتد للعصر وصلاة العشا يتم توحيدها في كافة اسواق المملكة للساعة التاسعة مساء مع وقت اغلاق المحلات للعَشا ونهاية الدوام. وما اوردته اعلاه ليس تحديدا به بل مجرد نموزج ومثال لما يمكن عمله في التوفيق بين صلاة الجماعة واستمرارية فتح المحلات في آن واحد… لاضرر ولا ضرار. والله من وراء القصد.
abdul[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولكن يا شيخنا ما علاقة الصلاة بإغلاق المحلات. يمكن صاحب المحل يصلي وزوجته او بنته او العامل يظل فاتحا الدكان. وبعد ان يحضر صاحب المحل من الصلاة تصلي الزوجة او البنت او العامل. وقد سمعنا- وما رأينا – عن المنكرات التي تُرتكب داخل المحل بين العامل والزبونة وقت اغلاق المحل للصلاة. او حتي بين العامل والعاملة في نفس الدكان. ثانيا. يمكن تقصير الفترة بين الاذان والاقامة لخمس دقائق فقط . ثالثا يمكن توحيد الصلاة في بعض الاوقات لتأديتها مع نهاية الدوام ، مثل صلاة الظهر تقام الساعة الواحدة في جميع اسواق المملكة مع وقت الاغلاق للغدا والقيلولة لان وقت الظهر ممتد للعصر وصلاة العشا يتم توحيدها في كافة اسواق المملكة للساعة التاسعة مساء مع وقت اغلاق المحلات للعَشا ونهاية الدوام. وما اوردته اعلاه ليس تحديدا به بل مجرد نموزج ومثال لما يمكن عمله في التوفيق بين صلاة الجماعة واستمرارية فتح المحلات في آن واحد… لاضرر ولا ضرار. والله من وراء القصد.