الشيخ صالح المغامسي يوجه نصيحة لمن يطالبون بعدم إغلاق المحال وقت الصلاة

نايف السالم(صدى):

وجه إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي نصيحة لمن يطالبون بعدم إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.

وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر” هذه نصيحة محب لمن يطالبون بألا تغلق المحّال التجارية وقت الصلاة : لا تلقوا اللّهَ تعالى بهذا العمل”إني أخافُ عليكم يَوْمَ التناد ،الصلاة أعظم وأجل شعائر الدين وما ارتبط بها فهو منها “.