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مدرب الأرسنال ينتقد الانفاق المبالغ فيه على الصفقات في أوروبا

مدرب الأرسنال ينتقد الانفاق المبالغ فيه على الصفقات في أوروبا
ماجد محمد(صدى):

قال آرسين فينغر مدرب الأرسنال، إن القوة المالية لبعض الأندية تدمر المنافسة في مختلف المسابقا الأوروبية.

وأوضح ” فينغر” أن إمكانية حدوث أشياء غير متوقعة تراجعت، قائلًا: ” حين تنظر إلى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في ديسمبر، فقد حسمت بالفعل 4 منها، ذلك يعني أن هناك شيء غير صحيح في هذه الرياضة “.

يجدر الإشارة إلى أنه بلغ إنفاق أندية “ البريميير ليغ ” أعلى مستوى له على الإطلاق خلال سوق الانتقالات الشتوية، بواقع 450 مليون جنيه إسترليني .


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