أبرزها الإنطوائية والمراوغة.. 5 صفات تدفع لتناول المخدرات

القاهرة(صدى):

تحذر الدكتورة المصرية منى رضا، أستاذ الطب النفسي، من اكتساب الأبناء لعدة صفات تجعلهم أكثر عرضة لتكوين الشخصية الإدمانية بداخلهم، موضحة دور الأباء والأمهات في التغلب على تلك الصفات من الصغر.

وحددت أهم هذه الصفات فيما يلي:

أولاً: عدم القدرة على الاحتمال.

ثانياً: المراوغة والاحتيال في الحديث مع الآخرين.

ثالثاً: الانسياق وراء الآخرين.

رابعاً: الانطوائية.

خامساً: الأشخاص الذين يتناولون مضادات القلق.

ولفتت ” رضا ” إلى أن صفات الشخصية الإدمانية هذه، تكون نتاجاً للتربية الخاطئة، والتنشئة في بيئة غير سليمة أو مؤهلة لخروج أطفال أسوياء، مطالبة الأباء والأمهات بتنشئة أطفالهم تنشئة سليمة حتى لا تتكون داخلهم تلك الصفات التي تجعلهم عرضة للإدمان.