هيئة النقل تطلق فرعين لها في جدة والدمام لتلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة النقل العام عن إطلاق فرعين لها في جدة والدمام، داعية ملاك المباني المطابقة للشروط والضوابط في المدينتين إلى التواصل معها قبل 18 جمادى الآخرة 1439هـ.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله صايل المطيري, أن تنظيم الهيئة يكفل لها إطلاق فروع في مناطق المملكة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الترخيص والتأسيس لمختلف أنشطة النقل بأجر، مؤكدا أن دعم القيادة الرشيدة شكل الحافز الأهم في إطلاق هذه الفروع الكفيلة بتلبية احتياج الجمهور، والكفيل أيضًا بضبط هذه الأنشطة بدءًا بالمدن الأعلى في الكثافة السكانية، التي تطل أيضا على سواحل المملكة تسهيلا لدعم صناعة النقل البحري.

وأوضح المطيري أن المبادرات التقنية التي أطلقتها هيئة النقل ومن بينها بوابة ” نقل ” ومنصة ” وصل ” متاحة لجميع المستفيدين من خدمات الهيئة، ويأتي إطلاق الفروع ابتداء بجدة والدمام خلال العام 2018م لاستدامة العمق الميداني في جانب الضبط، والرقابة على التشغيل وكفاءة المرافق، وتعزيز فرص الدعم في جوانب الخصخصة والشراكة الفاعلة مع المستثمرين في أنشطة النقل البري والسككي والبحري.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة, أن الاشتراطات الفنية التي وضعتها الهيئة لفرعيها في جدة والدمام متاحة على موقع هيئة النقل العام، مشيراً إلى أن عروض ملاك المباني تقدم باسم: “هيئة النقل العام” – إدارة المشتريات والعقود الرياض – شارع العليا العام هاتف: 0118261111 تحويلة : 1149 – فاكس: 0118261199 بريد إلكتروني: [email protected], لافتاً إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو نهاية داوم يوم الثلاثاء 18 /06 /1439هـ، وللاطلاع على كراسة الشروط بإمكان المتقدمين زيارة موقع هيئة النقل على هنا .