إنطلاق فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا)

سعيد العجل(صدى):

يدشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا) والمعرض المصاحب له غدا الأحد 18 / 5 / 1439هـ 4 فبراير 2018م، بفندق هيلتون جدة .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل بأن برنامج حفل الإفتتاح سيشمل كلمة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وكذلك كلمة لرئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر معالي الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب ، بالإضافة إلى كلمة لرئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، كما سيشمل برنامج الحفل عرضاً لفلم وثائقي تعريفي لمنجزات وأعمال هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، وفلم تعريفي عن الجمعية السعودية لعلوم الأرض .

وأوضح اباالخيل بأن هذا المؤتمر والذي سيستمر لمدة اربعة أيام سيتضمن خمس ورش عمل ستنطلق صباح الأحد من ضمنها “الثروات والاستثمارات التعدينية و الحد من الكوارث الطبيعية وكذلك جيولوجية الدرع العربي ورواسبه المعدنية ، السياحة الجيولوجية والفرص الاستثمارية بالإضافة الى تاريخ البراكين في المملكة العربية السعودية ” .

وأضاف بأن المؤتمر سيتضمن نقل مباشر من المعرض للاحافير المكتشفه ، المعالم الجيولوجية ،الجيولوجيا البحرية والكهوف.

وأشار متحدث الهيئة الى وجود عدد من المحاضرات العلمية الهامة التي تتعلق بعلوم الارض على مدى أيام المؤتمر.