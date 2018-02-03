وفد طبي من الأمم المتحدة يزور عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة بالزعتري

نايف السالم(صدى):

زار وفد طبي أممي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وجمعية العون الطبي الأردنية الدولية، عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة المتخصصة في مخيم الزعتري بالأردن للاطلاع على تجربة العيادات الطبية السعودية وتبادل الخبرات بالمجال العلاجي.

واستمع الوفد الزائر الذي كان برئاسة مسؤولة قسم صحة الإنجاب الدكتورة فايزة أبو جالو من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لشرح مفصل من أطباء الاختصاص في العيادات حول آلية عملها ودورها في التخفيف من معاناه اللاجئين السوريين المراجعين طوال العام، وخاصة خلال الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المنطقة حاليًا، كما قام الوفد بجولة ميدانية على عيادات الاختصاص والأقسام المساندة لها مثل الصيدلية و قسم الأشعة ووحدة الدعم النفسي وعيادة اللقاحات.

وأبدى الوفد, إعجابه بنوعية الرعاية الطبية التي توفرها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين وأسرهم، منوهين إلى أن عمل العيادات داخل مخيم الزعتري بكل أقسامها يتسم بالدقة والمهنية والاتقان بالإضافة إلى حداثة المعدات الطبية وتطورها .