” الأمم المتحدة ” تتخلص من 200 طن مخلفات قابلة للانفجار بـ ” مصراتة “

طرابلس(صدى):

صرحت بعثة الأمم المتحدة؛ للدعم في ليبيا، بانتهاء المرحلة الأولى، من مباردة التخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بمدينة ” مصراتة ” .

وفي هذا السياق، أوضحت البعثة من خلال موقعها الرسمي: ” أن دائرة الأمم المتحدة لأعمال الألغام، قامت بدعم من حكومتي الدانمارك، وكوريا الجنوبية، لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، بالتخلص من أكثر من 200 طن لمخلفات الحرب القابلة للانفجار ” .

كما أشارت إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الأممي؛ تهدف للتخلص مما لا يقل عن 200 طن، من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.