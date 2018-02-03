” الأمم المتحدة ” تتخلص من 200 طن مخلفات قابلة للانفجار بـ ” مصراتة “
صرحت بعثة الأمم المتحدة؛ للدعم في ليبيا، بانتهاء المرحلة الأولى، من مباردة التخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بمدينة ” مصراتة ” .
وفي هذا السياق، أوضحت البعثة من خلال موقعها الرسمي: ” أن دائرة الأمم المتحدة لأعمال الألغام، قامت بدعم من حكومتي الدانمارك، وكوريا الجنوبية، لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، بالتخلص من أكثر من 200 طن لمخلفات الحرب القابلة للانفجار ” .
كما أشارت إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الأممي؛ تهدف للتخلص مما لا يقل عن 200 طن، من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
اترك تعليقاً