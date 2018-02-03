بالفيديو.. شاب ينقذ فتاة من مجرم حاول قتلها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد لحظة تمكن شاب من إنقاذ حياة فتاة حاول آخر قتلها باستخدام سلاح أبيض.
أظهر مقطع الفيديو شابا يهدد بقتل الفتاة التي كان يمسكها من عنقها ويضع ” ساطور ” عليها، حيث فشل رجال الشرطة في إقناعه بترك الفتاة ليأتي شاب آخر من الخلف ويقفز على المعتدي ويضربه حتى سقط الساطور على الأرض وتم القبض عليه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8271 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه شكله حق تايكوندو
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 2 ساعتين
بطل👏👏