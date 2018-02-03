تشيلسي يفكر في التعاقد مع مدرب نابولي.. وكونتي ينفي رحيله

ماجد محمد(صدى):

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت، إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نادي تشيلسي، يرغب بالتعاقد مع مدرب نابولي الإيطالي ماوريسيو ساري، ليخلف مواطنه أنطونيو كونتي، الذي قد يكون عاجزاً عن تحقيق أي لقب لـ ” البلوز ” هذا الموسم.

كشفت مصادر عن سعي تشيلسي للتعاقد مع مدرب نابولي الإيطالي ماوريسو ساري؛ ليكون خليفة لانطونيو كونتي.

وعلى الجانب الأخر نفى أنطونيو كونتي تكهنات رحيله عن تشيلسي، قائلاً إنه يخطط للاستمرار حتى نهاية عقده مع النادي اللندني وإنه يركز على عمله فقط.

يذكر أن كونتي مرشح بقوة لقيادة المنتخب الإيطالي، الذي يعاني حالياً بعد استقالة مدربه السابق فينتورا، وفشل اتحاد كرة القدم في اختيار رئيساً له خلفاً للمستقيل تافيكيو..