التميمي: الأسبوع القادم أكثر دفئا.. وغدا أخر ايام الكتلة الباردة

حمود العنزي(صدى):

‏كشف الراصد الجوي محمد الخزّي التميمي أن مواقع الطقس تشير لانتهاء الكتلة الهوائية الباردة المؤثرة على المملكة غداً الأحد، وبداية .

قال خبير الطقس محمد الخزي التميمي، اليوم السبت، إن الكتلة الهوائية الباردة المؤثرة على المملكة، ستنتهي غدَا الاحد.

وأضاف أنه بدءً من الغد ستبدأ كتلة دافئة تعبر الأجواء من شمال المملكة بعد غد الاثنين، وتمتد وتتعمق في بقية أيام الأسبوع القادم لمعظم مناطق المملكة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون الأسبوع القادم أدفأ من الأسبوع الماضي في معظم المناطق، وتكون السواحل الغربية وما حولها الأعلى “حرارة”.