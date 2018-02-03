اليابان تطلق بنجاح صاروخا صغيرا يحمل قمرا صناعيا في الفضاء

طوكيو(صدى):

وضعت هيئة الفضاء اليابانية بنجاح قمراً صناعيًا صغيراً في مدار حول الأرض، الذي تم حمله على متن صاروخ صغير تجريبي، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.

وأطلقت هيئة استكشاف الفضاء اليابانية الصاروخ وهو واحد من الصواريخ الأصغر في العالم من مركز “يوشينورا” للفضاء بمقاطعة كاجوشيما، جنوب غربي اليابان في الساعة الثانية وثلاث دقائق اليوم.

وأضافت الهيئة أن الصاروخ وضع القمر الصناعي الصغير في مداره المحدد.