الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين بالأردن

عمان(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في محافظة الرمثا الأردنية ، حيث اشتملت المساعدات على الكسوة الشتوية ليبلغ عدد المستفيدين 3197 مستفيدًا بواقع 559 أسرة.

وجرى توزيع البطانيات والسترات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لأسر اللاجئين.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ومن خلال البرامج الإغاثية المتعددة, يسعى إلى تأمين المتطلبات المعيشية للاجئين السورين بأفضل المواصفات العالمية ليشمل اللاجئين في الداخل السوري والدول المجاورة لها.