” عضو شورى ” : هناك مستعمرات تجارية بالمملكة تدار بأيدي عمال وافدة

علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى سعيد الخالدي، أن هناك مستعمرات تجارية تدار بأيدي عمالة وافدة، ملفتًا إلى أن على الأجهزة الرقابية، تفكيك هذه التكتلات التي تتكون من أفراد العمالة الوافدة المخالفة.

وفي هذا السياق، ذكر ” الخالدي ” ، أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة، عدداً مهولاً من العمالة المخالفة، يبحثون في كل حدب وصوب عن العمل، ويعملون بجد واجتهاد في كسب المال في مختلف الأعمال والحرف وفي مجالات مخالفة، ما سبب عشوائية في أنشطة تلك العمالة.

كما قال: ” عندما ندخل شارع في أي قرية صغيرة حتى بالقرب من أطراف المملكة، سنجد الكثير من الجنسيات تعمل في تلك المؤسسات، وأنا هنا لا أعترض على ما يجمعون من مال، فهذا من أبسط حقوقهم ولا عن حوالاتهم المالية لبلدانهم ” .

وتساءل قائلًا: ” أين الشاب السعودي أو صغار التجار من كل هذا؟ ” ، مشيرًا إلى أن قرار قصر العمل، في 12 نشاطًا ومهنة، يأتي في إطار حرص الدولة، على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

يُذكر أن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص، أصدر قرار بقصر العمل في منافذ البيع، لـ 12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، ابتداءً من العام الهجري القادم، كما سيتم تنقيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية اعتبارا من محرم 1440هـ.

بينما سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات اعتبارا من جمادى الأولى 1440 هـ.