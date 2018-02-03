“دنى الغامدي ” تقتنص لقب بطولة ” القائد ” للملاكمة

نواف السالم(صدى):

نجحت دنى الغامدي، الملاكمة السعودية، أمس الجمعة، في اقتناص لقب بطولة القائد الدولية بالملاكمة.

واختتمت البطولة فعالياتها في محافظة البلقاء الأردنية، أمس، بمشاركة عدة أندية من دول عربية وأجنبية، كالنرويج وألمانيا وفلسطين ومصر والعراق والإمارات ولبنان والكويت، إلى جانب الأندية الأردنية.

وتعد “الغامدي” هي الملاكمة الوحيدة التي تمارس رياضة الملاكمة على المستوى العربي والدولي، حيث شاركت العام الماضي ببطولة العرب للملاكمة التي أقيمت أيضاً في الأردن.