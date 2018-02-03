سبب خفي وراء عدم نمو الشعر

متابعات(صدى):

كشفت المختصة بالتغذية والمؤلفة الشهيرة جيسيكا سيبيل، عن الأسباب الحقيقية وراء توقف الشعر عن النمو، وفي نفس الوقت، كيفية الحفاظ على الشعر وجماله.

وتقول جيسيكا إن شعر المرأة معقد للغاية، وهناك عوامل عديدة، تؤدي إلى توقفه عن النمو، ومن بينها نقص معدن الحديد في الدم. وللتعامل مع هذه المشكلة، توصي جيسيكا بتناول المزيد من الخضروات واللحوم الحمراء مرتين في الأسبوع، أو الاستعانة بالمكملات الغذائية الغنية بالحديد.

وبالإضافة إلى نسبة الحديد، تؤثر المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية على نمو الشعر، ويجب الاستعانة بالطبيب المختص للتعامل مع هذه المشكلة. كما أن الزنك والسيلكا، من المعادن الهامة التي تلعب دوراً حيوياً في تحفيز نمو الشعر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقترح جيسيكا على اللواتي يعانين من تساقط الشعر، بتناول مكملات تحتوي على العديد من المعادن بشكل يومي، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل. كما أن الإجهاد يلعب دوراً سلبياً، ويمكن أن يتسبب بتساقط الشعر وتوقفه عن النمو.

وتوصي جيسيكا بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، والابتعاد عن مسببات التوتر والإجهاد، مثل الهواتف المحمولة والكمبيوتر، وفعل أشياء تبعث على الراحة والاسترخاء مثل القراءة والقيلولة، أو حتى الجلوس في صمت والتأمل.