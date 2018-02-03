بالفيديو.. رد فعل صادم لطفل صغير أصيب والده بالخوف فوق جسر زجاجي

بكين(صدى):

أثار طفل صغير اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل عقب أن حاول مساعدة والده الذي أصيب بحالة من الفزع والخوف الشديد، عندما مشي فوق جسر زجاجي بالصين.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل يجلس ولا يستطيع المشي من شدة خوفه حيث حاول طفله الصغير مساعدته وراح يسحبه بقوة وسط ضحكات الموجودين الساخرة من الأب.