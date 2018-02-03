دراسة: الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

واشنطن(صدى):

أعلنت دراسة حديثة تم إجراؤها في جامعتي ” أرهوس ” الدانماركية و ” ستانفورد ” الأمريكية، عن التوصل لعدد من النتائج المهمة لمن يعانون من الصداع النصفي المستمر، حيث أوضحت الدراسة أن الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة والأزمات القلبية.

واعتبرت الدراسة ” الصداع النصفي ” هو أحد عوامل الخطر المرتبطة بمشكلات القلب، والتي أبرزها ارتفاع الكولسترول وضغط الدم، كما أظهرت النتائج أن النساء ممن يتعرضون لنوبات الصداع، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

كما أظهرت الدراسة الدنماركية الأمريكية أن الصداع النصفي يؤدي إلى زيادة التعرض للنوبات القلبية، والرجفان الأذيني ” عدم انتظام ضربات القلب”، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.