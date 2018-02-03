الحكم على ” شيخ زاده ” بالسجن 3 أشهر لتهربه من الضرائب

طهران(صدى):

صدر أمس الجمعة حكما على المستشار السابق للبعثة الإيرانية، بالأمم المتحدة، أحمد شيخ زاده الأمريكي المولود بـ ” إيران ” ، بالسجن لمدة 3 أشهر؛ لتهربه من الضرائب، من خلال إخفاء دخله ومساعدة أسرته وأصدقائه، على القيام بتحويلات مالية، شكلت خرقاً للعقوبات الأمريكية على إيران.

ورفض ” زادة ” بشدة الاتهامات التي وجهها له الادعاء العام الماضي، بأنه تصرف بشكل غير سليم، من خلال ترتيب اتصالات بين عالم نووي ومسؤولين إيرانيين، وذلك أثناء تفاوض إيران على اتفاقية مع الولايات المتحدة، بشأن برنامجها النووي.

وفي هذا السياق، قال ” زادة ” البالغ من العمر 61 عامًا، أن الادعاء؛ استهدفه من أجل الضغط عليه؛ للعمل كمرشد داخل البعثة الإيرانية، كما وصف الحكم الصادر بحقه بأنه ” غير عادل تمامًا ” .

يًذكر أن الادعاء لم يوجه على الإطلاق، أي اتهامات جنائية مرتبطة بالبرنامج النووي، للشيخ زاده الذي لم يقر بأنه مذنب في نوفمبر عام 2016، إلا فيما يتعلق بتقديم إقرارات ضريبة مزيفة، والتآمر لخرق العقوبات الأمريكية.