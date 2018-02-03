نايف بن عبود: عقدة الخوف من السياحة في المملكة وهمية ونتمنى زوالها

علي القحطاني (صدى):

وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشيك، نايف بن عبود، ما تمر به المملكة الان بـ اللحظات الفارقة، التي تجتمع فيها قوة الإرادة مع حكمة القيادة وشجاعة التغيير.

وقال ” بن عبود ” إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي يضع الخطوط العريضة، للتحولات التي تشهدها المملكة واصفه بـ ” الشجاع ” ، مضيفًا أن تفاصيل التحولات يكتبها الشعب الوفي والطموح، ويرعاها ملك حكيم.

وعن رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، أوضح أن أبرز ما في هذه الرؤية، أنها في ضوء حرصها على تحديث البلاد وتقدمها المستمر، فهي تهدف إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره المصدر الحقيقي للتطور والنماء.

وتابع: ” أنا شخصيا متفائل جدا في هذه الرؤية لأنها ستساهم مستقبلا بتبديد الكثير من المفاهيم الخاطئة عن المملكة والإسلام بشكل عام”.

وفيما يتعلق بالسياحة، وخوف الأجانب من زيارة المملكة، قال: ” هذا الخوف غير مبرر في ظل احتضان المملكة للملايين من مواطني القارات الخمس الذين يفدون إليها إما للعمل أو التجارة أو زيارة أقاربهم أو للسياحة الدينية في مكة والمدينة. إن تواجد مثل هذا الخليط الهائل من الناس باختلاف أصولهم وأعراقهم في حالة فريدة من الأمن والسلام والانسجام تجعل من عقدة الخوف الموجودة لدى البعض من فكرة السياحة في المملكة عقدة وهمية نتمنى أن تزول وأن نرى بلادنا تعج بالزائرين والسياح من كافة بقاع المعمورة “.