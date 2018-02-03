الأوراق النقدية لا تتراجع رغم الرقمنة

برلين(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة شركة جيزيكه أند ديفرينت الألمانية رالف فينترجيرست، اليوم السبت، أن الأوراق النقدية لن تختفي من التداول في الحياة اليومية في المستقبل المنظور رغم الرقمنة.

وأوضح ” فينترجيرست ” أن حجم انتاج الاوراق النقدية لا يزال ينمو على نحو بسيط، حيث الانتاج في أفريقا مرتفعصا بقوة بالإضافة إلى اوروبا خاصة في شرق أوروبا، واستقراره في الصين رغم هيمنة الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وأضاف أنه استنادًا إلى إحصائيات البنك المركزي الأوروبي فإن عدد الأوراق النقدية لليورو المتداولة في المنطقة بلغت بنهاية العام الماضي 21.4 مليار ورقة نقدية، ليرتفع عددها بذلك بمقدار ثلاث مرات مقارنة ببدء تدوال عملات اليورو النقدية عام 2002.

يُذكر أن شركة ” جيزيكه أند ديفرينت ” تورد عملات نقدية وتقنيات تأمين العملات لـ150 دولة، كما تنتج الشركة بطاقات الدفع وتقنيات التأمين والتشفير لماكينات الصرف الآلية وأنظمة الدفع الإلكترونية.