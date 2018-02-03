” تعزيز الأمن الفكري وترسيخ مبدأ المواطنة ” لقاء لائمة المساجد ببحرة الثلاثاء القادم

نايف السالم(صدى):

تنظم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بحرة الثلاثاء القادم، لقاء لائمة المساجد والخطباء بعنوان ” تعزيز الأمن الفكري وترسيخ مبدأ المواطنة ” ، وذلك ضمن مبادرة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ” كيف نكون قدوة ” .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة سعيد الزهراني, أن اللقاء يتضمن كذلك دورتان لتصحيح التلاوة للمؤذنين تقام يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، الأولى في جامع عمرو بن العاص بحي بحرة المجاهدين الجنوبية بعد صلاة العصر مباشرةً، وتستمر لمدة أسبوعين، والدورة الثانية بجامع الرحمة بحي بحرة القديمة الشمالية وتستمر لمدة أسبوعين بالتعاون مع جمعية إتقان لتحفيظ القرآن الكريم .