آبل تعترف بمشكلة في ” آيفون 7 ” .. وتؤكد: التصليح مجاني

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة آبل، أن مشكلة فشل هواتف ” آيفون 7 ” في التقاط إشارات الشبكات No service تستدعي إعادة الهاتف إلى مراكز ” آبل “؛ لإصلاحه، معترفه بالمشكلة التي تواجه المستخدمين منذ أكثر من عام.

وأوضحت الرشكة أن نسبة صغيرة من هواتف ” آيفون 7 ” تظهر علامة No service حتى في وجود تغطية جيدة للشبكة؛ حيث يرجع ذلك إلى عطل في أحد مكونات لوحة العمليات.

كما أشارت إلى انها ستقوم بإصلاح المشكلة التي تواجه المستخدمين بشكل مجاني، قائله إنها ستعيد لمن دفعوا من أجل إصلاح المشكلة أموالهم كاملة.

يُذكر أن المشكلة ظهرت للمرة الأولى عقب صدور ” آيفون 7 ” في سبتمبر عام 2016، حيث شكا بعض المستخدمين من عدم قدرة الهاتف على التقاط إشارات الشبكة، بعد تعديله من وضع الطيران إلى الاستخدام العادي، في الوقت الذي نصحب فيه الشركة بإعادة تشغيل الهاتف، أو بإخراج شريحته وإدخالها مرة أخرى.