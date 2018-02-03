بالفيديو… فتاة تخترق الحاجز الأمني لسعد الحريري بسرعة كبيرة لتعانقه

بيروت(صدى):

فاجأت فتاة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يوم أمس الجمعة، واقتربت منه وعانقته قبل إسراع رجال الامن لفكها عن الحريري.

جاء ذلك خلال حفل اختتام برنامج بناء المهارات للعام 2017 في بيروت، وأثناء إلقاء خطابه، تمكنت الفتاة من اعتلاء المنصة بسرعة فائقة تخطت خلالها رجال أمن ، واقتربت منه وعانقته.

وطلب الحريري رجال الأمن بالابتعاد عن الفتاة وتركها الى جانبه للحظات، وعانقت الفتاة الحريري لدقائق معدودة قبل عودتها الى الصالة، ليعلق ممازحا ” ما أسرعك عليك أن تشاركي في الماراتون”.