المملكة خارج قائمة الـ10 دول الأوائل في الإصابة بالسكري عالميا

علي القحطاني(صدى):

خرجت المملكة من قائمة أطلس الاتحاد العام للسكري الذي يضم الـ10 دول الأوائل في الإصابة بمرض ” السكري ” عالميًا.

وأوضح مسؤول ملف السكري بوزارة الصحة الدكتور محمد الحربي، أن نسبة إصابة كبار السن في المملكة بالسكري انخفضت إلى 50% نتيجة ارتفاع وعي المجتمع بشكل عام، وهو ما أدى إلى خروجها من القائمة.

كما حذر ” الحربي ” من ارتفاع الإصابة بالسكري لدى الأطفال، حيث يعود منحنى الإصابة للصعود مرة أخرى، لافتًا إلى أن النوع الأول من المرض ينتشر بين الأطفال الأقل من 15 عامًا بنسبة تصل إلى 30.4% لكل 100 ألف طفل كل سنة.

وأشار إلى أن النوع الثاني من السكري يرتبط بالسمنة والوراثة، لافتًا إلى أن 40% من الأطفال السعوديين لديهم سمنة ما يعرضهم إلى الإصابة بالسكري.