وزير يقتل زوجته وينتحر بـ ” باكستان “

إسلام آباد(صدى):

صرحت الشرطة الباكستانية، أن وزير التخطيط والتطوير بإقليم ” السند ” ، مير هزار خان بيجاراني، قتل زوجته أولًا ثم انتحر بنفس السلاح، في حادث وقع الخميس الماضي، حيث كان ابن القتيلين هو أول من بلغ عن الحادث، بعد عثوره على الجثتين لدى عودته إلى البيت.

وفي هذا السياق، أوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية، تُشير إلى أن خلافًا بين الوزير وزوجته التي تعمل صحافية، هو السبب وراء الحادث، فيما ذكرت بعض التقارير المحلية أن عمال منزل الوزير، أبلغوا عن سماعهم لمشادات بينه وبين زوجته خلال الأيام الماضية.

يُذكر أن مسئولون باكستانيون أعلنوا في وقت سابق، العثور على جثماني بيجاراني وزوجته فريحة رزاق، وبها آثار طلقات نارية بمنزلهما في مدينة ” كراتشي ” .