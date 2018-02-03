بالصور.. ” قيادية المؤتمرية ” تنفي إطلاق سراح أولاد الرئيس اليمني الراحل

فهمي محمد(صدى):

أعلنت فائقة السيد، القيادية المؤتمرية، والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عن عدم صحة ما تم تداوله من قِبل بعض وسائل الإعلام بشأن إطلاق سراح أولاد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

حيث أكدت القيادية المؤتمرية على أنها لم تقوم باستلامهم كما ورد بتلك الانباء، مشيرة إلى أنها قامت فقط بزيارة أولاد وأقارب ” صالح ” المعتقلين، لافتة لأنها وجدتهم بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة.

وطالبت ” فائقة السيد ” من وسائل الإعلام الإلتزام بالمصداقية، وعدم التسرع في نشر معلومات غير صحيحة، وذلك بالاعتماد على مصادر غير موثوق فيها.

كما كشفت ” السيد ” عن متابعة قيادة المؤتمر لأمر إطلاق سراح أولاد واقارب الرئيس الراحل صالح، مؤكدة على بذلها جهوداً حثيثة في سبيل ذلك ، ذلك بالإضافة لمتابعتها لإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى الآخرين من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.