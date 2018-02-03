الطريقة المثلى لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل

متابعات(صدى):

لاشك أن أظافر الإكريليك هي واحدة من الصيحات التي جذبت انتباه العديد من محبات الموضة، إذ تتوفر بأشكال وألوان مميزة تناسب جميع الأذواق، لكن الجزء الأصعب فيها هو إزالتها، إذ تحتار العديد من السيدات في اختيار الطريقة المناسبة لإزالتها.

وهنا نقدم لكِ الطريقة الأمثل لإزالة أظافر الأكريليك بنفسك:

استخدام الأسيتون

يمكنك استخدام الأسيتون لإزالة أظافر الأكريليك، ولكنك ستحتاجين أولًا لتلك الأشياء: قلامة أظافر، أسيتون، مكعبات أو كرات قطن، شرائح ورق ألومنيوم، عصا رقيقة، زيت للعناية بالجلد حول الأظافر، ومانيكير شفاف لتطبيق طبقة علوية على الأظافر.

طريقة التطبيق

– عليكِ أولًا قص أظافرك حتى تصبح قصيرة، ثم حضري 10 مربعات من ورق الألومنيوم (4X4 سم).

– ضعي قطع القطن في زجاجة محكمة من الأسيتون واتركيها حتى تتشبع بالأسيتون تماماً، ثم اغلقي الزجاجة واتركيها جانباً.

– ضعي قطع القطن المُشبعة بالأسيتون على الأظافر، ثم لفي شرائح الألومنيوم جيداً.

– بعد 20-35 دقيقة، أزيلي شرائح الألومنيوم والقطن، ثم استخدمي العصا لكشط الأظافر الإكريليك بلطف عدة مرات حتى تتخلصي منها، وإذا كانت هناك أي بقايا يمكنك وضع قطعة قطن مبللة بالأسيتون على الأظافر لمدة 10 دقائق ثم أزيلي البقايا بالعصا.

– طبقي زيتاً مرطباً للاعتناء بأطراف أصابعك والجلد حول الأظافر.

الصالون

إذا وجدتِ صعوبة في تطبيق تلك الطريقة أو أصابتك حساسية من الأسيتون، فالحل الأمثل هو اللجوء للصالون لإزالة أظافر الإكريليك باحترافية.