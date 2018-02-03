مصر تستضيف الثلاثاء المقبل مؤتمر التكنولوجيا المالية بمشاركة خبراء دوليين

القاهرة(صدى):

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء المقبل مؤتمر التكنولوجيا المالية ” سيملس شمال أفريقيا ” الذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجامعة العربية والاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، بمشاركة 550 من المسؤولين والخبراء المتخصصين الدوليين ومسؤولي الشركات التكنولوجية.

وتتضمن جلسات المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين ثلاثة محاور رئيسية، هي التكنولوجيا المالية، وأنظمة المدفوعات، والتجارة الإلكترونية.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية العالمية، من أجل التحول إلى الاقتصاد الرقمي وما يتبعه من تعزيز لمفهوم الشمول المالي.

وسيقام على هامش فعاليات المؤتمر مسابقة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية لعرض أفكارهم التكنولوجية المبتكرة.