33 وحدة تدريبية تعمل على مبادرات التدريب التقني والمهني في ” ملتقى مكة الثقافي “

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه, أن 33 وحدة تدريبية بمحافظات المنطقة تعمل حالياً ضمن ثلاث مبادرات نوعية يشارك فيها 30.000 متدرب ومتدربة , وأكثر من 3.500 من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية في كل من الكليات التقنية للبنين والبنات، وكلية الاتصالات والالكترونيات، والكليات التقنية العالمية للبنين والبنات، والـمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.

ونوه خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث تفاصيل إسهامات ومبادرات وحدات التدريب التقني بمحافظات المنطقة في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”, الذي يستمر للعام الثاني على التوالي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بالجهود القائمة حالياً في هذا الـمشروع الثقافي الذي حقق نجاحات ملموسة, وبمبادرات التدريب التقني التي حملت عناوين (مهارتي قدوة , وتقني وأفتخر , وبأخلاقي ارتقي), عاداً الملتقى أحد أهم الفعاليات التي تعزز القيم النبيلة وتسهم في إعلاء دور الوطن وتنمية روح الولاء والانتماء.

واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المبادرات من خلال عدد من الأدوات والأنشطة التي شملت المشاركة في جائزة الابداع بمحافظة جدة، وفعاليات الحديقة الثقافية، والـتدريب التطوعي والخدمة المجتمعية، والرسائل التقنية المرئية، ومسابقة التصوير الرقمي، والدورات المقدمة والأيام المفتوحة لأبناء شهداء الواجب والايتام، والمتعافين من المخدرات، بالإضافة إلى برنامج الصيانة التطوعية لمنازل الاسر المحتاجة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، والصيانة الطارئة للسيارات المتعطلة على الخطوط السريعة، ونشر ثقافة العمل الحر، وبرامج ريادة الأعمال، إلى جانب حملات التبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي والمستشفيات، ورسائل ” كن قدوة ” التوجيهية والتوعوية .